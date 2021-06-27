الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تسحب قواتها من أفغانستان بعد مهمة استمرت 20 عامًا

انسحاب القوات الهولندية
انسحاب القوات الهولندية

تستعد هولندا لإنهاء تواجدها العسكري في أفغانستان هذا الشهر بعد ما يقرب من عشرين عامًا. 

وسلمت وزارة الدفاع الهولندية اثنين من أعلام بعثتها العسكرية في أفغانستان إلى المتحف العسكري الوطني في سويستربيرج، حسب ما نقلته صحيفة "نيذرلاند تايمز" الهولندية، اليوم الأحد. 

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد: "نغادر بمشاعر مختلطة، ونحن نرى صورا لطالبان وهي تتقدم"، مضيفة: "الوضع الأمني ​​مقلق وقد يضيع بعض التقدم المحرز".

وحضر العشرات مراسم تسليم العلمين، فيما تُرك 25 كرسيًا فارغة لتمثل 25 جنديًا هولنديًا قتلوا في أفغانستان، كما تم الالتزام بلحظة صمت حدادا على "العديد من الأفغان الذين لقوا حتفهم والجنود والزملاء"، على حد وصف وزيرة الدفاع.

ومن المقرر أن ينسحب جميع الجنود الأجانب، البالغ عددهم 10 آلاف جندي من أفغانستان، بمن فيهم 160 جنديًا هولنديًا كانوا لا يزالون على الأرض هناك.

وفي أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماع الناتو، أن العسكريين الأمريكيين سيغادرون أفغانستان بحلول سبتمبر من هذا العام.

ويتواجد أفراد القوات الهولندية في أفغانستان منذ عام 2002، خاصة في إقليم أوروزجان.. وساعدت هولندا لاحقا في تدريب قوة الشرطة الأفغانية في إقليم قندوز بهدف تحسين الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الهولندية، سيجريد كاج، أن الهولنديين لديهم علاقة دائمة مع أفغانستان، قائلة: "دخلنا في علاقة طويلة الأمد مع الشعب الأفغاني.. علاقة لا نريد قطعها بعد 20 عاما".

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

«الصحة» تعلن نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

نحو آفاق أرحب.. السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ 30 عاما

الأوقاف تحيل نجل حسين يعقوب إلى باحث دعوة

حبس 7 سنوات و500 ألف غرامة.. تحرك برلماني لتغليظ عقوبات «التحرش الجنسي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس