ألمانيا: تكثيف التطعيمات خلال الأشهر المقبلة لتوقع وصول لقاحات «موديرنا» بشكل أسرع

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأحد، أن ألمانيا تتوقع أن تقدم شركة موديرنا الأمريكية شحنة اللقاحات بشكل أسرع؛ مما يساعدها على تكثيف التطعيمات في الأشهر المقبلة.

وذكرت الوزارة- وفقا لما أوردته صحيفة (بيرلين مورنينج بوست) الألمانية عبر موقعها الإلكتروني- أن موديرنا ستزيد من تسليماتها إلى 1.33 مليون جرعة أسبوعياً في يوليو من 733 ألف جرعة متوقعة سابقاً؛ ما يرفع الرقم إلى 2.57 مليون أسبوعيًا في أغسطس، و2.95 مليون أسبوعيًا في سبتمبر، مضيفة أن الحكومة ستقدم 5 ملايين جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا ومليون جرعة من جونسون آند جونسون إلى المناطق الأسبوع المقبل.

من جانبها، أعربت شركة موديرنا الأمريكية عن أملها في أن تكون قادرة على توصيل اللقاحات التي وعدت بها لألمانيا بسرعة أكبر مما كان مخططا له في الأصل دون إعطاء أرقام.

وكان قد أعلنت وكالة الصحة العامة التابعة لمعهد روبرت كوخ، أمس، أن ألمانيا قامت الآن بتطعيم 35٪ من إجمالي سكانها بالكامل بينما حصل 53٪ على الجرعة الأولى من اللقاح.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 180 مليونا و733 ألفا و756 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و915 ألفا و855 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات بها إلى 33 مليونا و621 ألفا و348 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 603 آلاف و886 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الـ2 من حيث عدد الإصابات بإجمالي 30 مليونا و183 ألفا و143 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 394 ألفا و 493 حالة.