بعد فوز 17 طفل.. التفاصيل الكاملة لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الأولى

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير بحضور الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبد التواب، الكاتبة فاطمة المعدول، التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسي قنديل، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، المستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة.

وقالت عبد الدايم إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد رائدة وفريدة من نوعها وخصصتها مصر للأطفال والنشء للمرة الأولى٬ تعبيرا عن اهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم وتقديرا منها لموهبتهم وإبداعهم.

وأضافت أنه منذ الاعلان عن الجائزة تقدم لها أكثر من 4000 مبدع صغير من كافة أقاليم مصر ومحافظاتها وتم قبول أعمالهم دون أي تمييز٬ ليدخلوا في منافسة شريفة في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية.

وعبرت عن سعادتها لمشاركة عدد من ذوي الهمم وكذلك أبناء دور وجمعيات الرعاية بأعمالهم، وأوضحت أن الأعمال المقدمة خضعت للتحكيم من خلال لجان مُتخصصة ووفق معايير دقيقة تضمنت لقاءات شخصية مع المتسابقين لضمان وصول الجائزة لمن يستحقها بالفعل.

ووجهت الشكر للجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير وإلى جميع أعضاء لجان التحكيم والفرز، مؤكدة ان الفائزين من المبدعين الصغار سيذكر لهم التاريخ أنهم أول من فازوا بها ووقدمت التحية لأولياء الأمور علي رعايتهم لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة التي أوصلتهم لهذا المستوى المتميز من الإبداع ولكل الأطفال الذين شاركوا بأعمالهم في الجائزة ولم يحالفهم التوفيق وتمنت لهم حظ أفضل في المرات القادمة.

وأعلنت توفير الرعاية الكاملة للفائزين من خلال فطاعات وزارة الثقافة وتنظيم الدورة المقبلة للجائزة خلال سبتمبر المقبل على ان تتضمن فروعا جديدة يتم الاعلان عنها في حينه.

ومن جانبه، أوضح أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أنه على مدار 4 شهور تنافس نشء مصر في إظهار مهاراتهم وإبداعاتهم في مجالات الجائزة، وتلقت أمانة الجائزة أكثر من 4 آلاف عمل، مما يؤكد أن نهر الإبداع في مصر لن ينضب أبدا.

ولفت إلى الحضور المتميز لأبناء محافظات الصعيد، وخاصة من الإناث.

ووجه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الجائزة وخروجها إلى النور من قطاعات الوزارة وأعضاء لجان التحكيم والفرز.

جاءت أسماء الفائزين كالتالي:

الفائزون بالجوائز من 5 إلى 12 سنة هم: هنا أحمد سعيد متولي سالم 11 سنة "القاهرة" "مجال الآداب فرع القصة"، لجين على السيد الفيل 10 سنوات "الجيزة" مجال الآداب فرع الشعر، سيلينا سمير سعد ناروز 10 سنوات "أسيوط" مجال الآداب فرع المسرح، جنا أحمد محمود جبر 9 سنوات "الإسكندرية" مجال الفنون فرع الرسم، سما نورالدين مصطفى السيد 11 سنة "الجيزة" مجال الفنون فرع العزف لآلة التشيللو، ريم أسامة صلاح الدين عبد المطلب 11 سنة "بني سويف" مجال الفنون فرع الغناء، إياد معتز يوسف 9 سنوات "الجيزة" مجال الإبداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الالكترونية، نادر مينا شاكر نجيب تكلا 11 سنة "الدقهلية " مجال الإبداع والابتكار فرع الابتكارات العلمية.

أما الفائزون بجوائز من 12 إلى 18 سنة هم: جولي رفيق اقلاديوس فهيم 12 سنة "القاهرة" "مجال الآداب فرع القصة"، أحمد محمد عثمان 15 سنة "الشرقية" مجال الآداب فرع الشعر، فريدة أحمد عبد العزيز خير الله 14 سنة "الإسكندرية" مجال الآداب فرع المسرح، مبروك حسين ناصر بهجت 15 سنة (جمعية الطفولة المصرية السعيدة دار الهنا) "القاهرة" مجال الفنون فرع الرسم، رنا أحمد عبد الوهاب عبد المعطي 16 سنة "الجيزة" مجال الفنون فرع العزف آلة الكمان، يوسف حسن سعد منصور 15 سنة "القاهرة" مجال الفنون فرع الغناء، جاسر محمد جلال 15 سنة "الإسكندرية" مجال الإبداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الالكترونية، وكل من كرلس سامي جرجس 17 سنة "القاهرة"، ومحمد أبو بكر محمد يونس 13 سنة "المنوفية" عن عمل مشترك في مجال الإبداع والابتكار فرع الابتكارات العلمية.

وأوصت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير لنموذجين من النشء من ذَوي الهمم هما جنا يوسف شعبان من الفئة العمرية الأولى، وعز الدين سامح سيد من الفئة العمرية الثانية.

وكان المؤتمر قد استهل بعرض فيلم ترويجي للجائزة تضمن كلمة السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية في بداية انطلاق الجائزة، ويوضح أهدافها وأهميتها وأقسامها المتعددة من إعداد المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة.

كما أعقب المؤتمر وإعلان أسماء الفائزين فقرة فنية لنماذج من أطفال مصر بمركز تنمية المواهب بالأوبرا من فصلي الكورال والباليه.

جائزة الدولة للمبدع الصغير

جائزة الدولة للمبدع الصغير

جائزة الدولة للمبدع الصغير

جائزة الدولة للمبدع الصغير