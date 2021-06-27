الرئيس السيسى يُثمّن موقف العراق والأردن الداعم لحقوق مصر المائية

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف العراق والأردن الداعم لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية، وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، ويشكل جزءاً من الحقوق المائية العربية بشكل عام، مؤكدا أن مصر من جانبها تؤيد الحقوق المائية للعراق والأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن الحقوق العربية المائية تعد مكوناً أصيلاً من مكونات الأمن القومي العربي، مما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام القمة الثلاثية «المصرية العراقية الأردنية» ببغداد، اليوم الأحد، أن وجوده اليوم يعد بمثابة تجسيد لقوة العلاقات بين الدول الثلاث وشعوبها، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب تؤكد وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة، معربا عن سعادته بزيارة العراق، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى تلك الدولة منذ حوالي ثلاثة عقود.

وأبدى الرئيس السيسي أمله بأن تكون القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالاً لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، بحق تدشيناً لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعياً نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة إلى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا، فضلاً عن المساهمة في دعم العمل العربي المشترك والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، مشددا على أن مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها وتمد دائما جسور التعاون والإخاء لمحيطها العربي.

وجدد الرئيس السيسي تأكيده على قوة الالتزام بالتعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، وما يحظى به هذا الأمر من أولوية متقدمة لدينا وما نوليه له من أهمية قصوى، لافتا إلى أننا نسعى- وكلنا ثقة بأن هذا الأمر يشكل هدفاً مشتركاً للجميع- إلى تجسيد التعاون الثلاثي بيننا ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها، وذلك مع إدراكنا الظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.

وأكد الرئيس السيسي إيمان مصر بوجوب التعاون والتكاتف بين بلداننا الشقيقة، منوها بأن مصر تضع إمكاناتها الطبية لدعم أشقائها لمواجهة الحالة الوبائية الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وأنها مستمرة في هذا النهج انطلاقاً من مسئولياتها وإيمانها بدورها إزاء أشقائها.

وأشار الرئيس إلى أن القمة تعد فرصة جيدة لاستمرار التشاور والتنسيق بيننا حول أهم قضايا المنطقة، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتي تستلزم التعاون المشترك لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة، خاصة مع ما نشهده من تدخلات إقليمية مرفوضة تسعى للهيمنة وتهدد الأمن القومي العربي وتستهدف الدول العربية، وهو الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف وتوحيد الصف العربي والعمل على تعزيز الدور العربي في الأزمات المختلفة في منطقتنا.

وتابع الرئيس السيسي: "إنه ارتباطاً بما سبق، أشير إلى خطر عانينا منه جميعاً وما زال ماثلاً أمامنا يستهدف دولنا وشعوبنا ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لدحره، وهو الإرهاب والفكر المتطرف، وأشيد هنا بما حققه العراق الشقيق من انتصارات ضد هذا الخطر".

وثمّن الرئيس السيسي مواقف الدولتين الداعمة لمصر فيما يتعلق بحقوقها المائية، وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، ويشكل جزءاً من الحقوق المائية العربية بشكل عام.

وفيما يخص الشأن الليبي، أوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات قمة برلين وإعلان القاهرة وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن مصر دعمت المفاوضات التي تضم كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وصولاً لاتفاق لجنة الحوار الوطني الليبي في جنيف واختيار رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي ثم تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة، وهو ما يشكل في مجمله خطوة هامة على الطريق السليم.

وأكد الرئيس السيسي صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو دون إنهاء كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار، وصولاً للانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الملف السوري، أكد الرئيس السيسي مجددا موقف مصر القاضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكرياً، وأن هناك حاجة للتوصل لحل سياسي يُنهي العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري، مع ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية، وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار، مشددا على أن مصر تدعم جهود التسوية السياسية لتلك الأزمة في إطار عملية جنيف ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الرئيس السيسي إن مصر تواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية ذات الأولوية باعتبارها قضية العرب المركزية، وتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، والذي نجحت الجهود المصرية في التوصل إليه، وإطلاق جهود السلام مُجدداً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن القاهرة شهدت زخماً خاصاً في الشهور الماضية اتصالاً بهذا الموضوع عبر اجتماعات الجامعة العربية وغيرها، فضلاً عن جهود التقريب بين الأشقاء الفلسطينيين لإتمام المصالحة فيما بينهم صوناً لقدرة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه عبر وحدته وتضامنه.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه الشكر مجددا إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على هذه الاستضافة الكريمة، والملك عبدالله بن حسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على المشاركة في هذه القمة الناجحة، معربا عن تطلع مصر لاستضافة القمة المقبلة إيماناً منها بأهمية هذا التعاون المشترك.