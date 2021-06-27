رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق يرفض الدعوة لتأجيل الانتخابات

رفض رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، دعوة بعض الأطراف الخارجية إلى تأجيل الانتخابات بحجة عدم استقرار الوضع الأمني.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن ذلك جاء خلال لقاء المالكي اليوم الأحد مع سفير الكويت لدى العراق سالم غصاب الزمانان، حيث بحثا العلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأكد المالكي أن العراق يواصل تعزيز دوره الإقليمي والعربي، ويستعد لإجراء انتخابات تمهد لتشكيل حكومة قوية قادرة على فرض هيبة الدولة وتلبية مطالب المواطن، مجددا الدعوة للحكومة بضرورة توفير الجو الانتخابي الذي يمكن الناخب من الإدلاء بصوته بعيدا عن سطوة السلاح والتأثيرات الخارجية.

بدوره، أكد السفير الكويتي دعم بلاده للعراق وشعبه من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أهمية التواصل بين البلدين الشقيقين.