المياه وليبيا وفلسطين وسوريا.. رسائل الرئيس السيسي من بغداد

بدأت أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني.

وترصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة:

-القمة المصرية العراقية الأردنية، فرصة جيدة لاستمرار التشاور والتنسيق بيننا حول أهم قضايا المنطقة، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة، والتي تستلزم التعاون المشترك لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة.

- في ظل ما نشهده من تدخلات إقليمية مرفوضة تسعى للهيمنة وتهدد الأمن القومي العربي وتستهدف الدول العربية، الأمر يدعو إلى التكاتف وتوحيد الصف العربي، والعمل على تعزيز الدور العربي في الأزمات المختلفة في المنطقة.

-القمة الثلاثية تجسيد لقوة العلاقات.

-مصر تواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية ذات الأولوية باعتبارها قضية العرب المركزية، عاملة على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين والذي نجحت الجهود المصرية في التوصل إليه، وإطلاق جهود السلام مُجدداً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

-مصر تسعى للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا بناء على مخرجات قمة برلين وإعلان القاهرة وقرارات الشرعية الدولية.

-صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو دون إنهاء كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار، وصولاً للانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.

-عدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريًا، وهناك حاجة للتوصل لحل سياسي يُنهي العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري.

-مصر تدعم جهود التسوية السياسية للأزمة في سوريا إطار عملية جنيف ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي.

-حقوق مصر المائية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي العربي، وتشكل جزءًا من الحقوق المائية العربية بشكل عام.

-مصر تؤيد الحقوق المائية للعراق والأردن في مواجهة التحديات الماثلة أمامهما، وترى أن الحقوق العربية المائية تعد مكونا أصيلا من مكونات الأمن القومي العربي، ما يتطلب التنسيق والتعاون فيما بيننا للحفاظ عليها.