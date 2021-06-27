الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف تحيل نجل حسين يعقوب إلى باحث دعوة

حسين يعقوب
حسين يعقوب

قررت وزارة الأوقاف إحالة الشيخ علاء الدين محمد حسين يعقوب- نجل الشيخ محمد حسين يعقوب-  إمام وخطيب ومدرس ثالث بالمديرية، إلى باحث دعوة، وذلك بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة.

وأفادت مديرية أوقاف الجيزة بأن طلب تحويله إلى باحث دعوة من مقضيات العمل ولصالح الدعوة، وبناءً عليه، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الموافقة على إحالة علاء الدين محمد حسين يعقوب من إمام وخطيب ومدرس بالمستوى الوظيفي «الثالثة»، بمديرية أوقاف الجيزة، للعمل بوظيفة باحث دعوة بالمديرية، وذلك لمدة عام اعتبارا من 2021/6/27.

أئمة الأوقاف حسين يعقوب الجيزة أخبار الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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