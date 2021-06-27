جامعة الفيوم: افتتاح الدورة 42 لإعداد المعلم الجامعي

افتتح أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة (٤٢) لإعداد المعلم الجامعي، بحضور محمد فاروق عميد كلية التربية، ووكلاء الكلية، ومستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشاركين في الدورة من المدرسين المساعدين والمعيدين، وذلك اليوم الأحد، بكلية التربية.

وصرح أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم استطاعت خلال فترة زمنية وجيزة تحقيق الكثير من الإنجازات على كافة المستويات الأكاديمية، والبحثية، والإنشائية، والتقنية، وذلك بمجهودات فائقة لفريق عمل مخلص ومتكامل من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأوضح أن الجامعة أصبحت تحتل مواقع متصاعدة، وترتيبًا متقدمًا في عدد من التصنيفات الهامة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

كما أعلن أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم استطاعت الحصول على قرار بالموافقة على إنشاء كليتي العلاج الطبيعي والألسن.

كما سيتم خلال الأيام القادمة صدور قرار بإنشاء كلية الثروة السمكية، وجاري العمل من أجل إصدار قرار بالموافقة على إنشاء كلية الفنون والتصميم، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للانتهاء من الجامعة الأهلية الواقعة على طريق أسيوط الغربي.

كما صرح أنه سيتم افتتاح المجمع الطبي لكليات العلاج الطبيعي والتمريض وطب الأسنان خلال الفترة القادمة، والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والفنية والطبية.

كما أوضح محمد فاروق أن الدورة (٤٢) لإعداد المعلم الجامعي تستمر خلال الفترة من ٢٧ /٦ ٢٠٢١ وحتى ٥/ ٧/ ٢٠٢١ ويشارك خلالها (٤٠) من المدرسين المساعدين والمعيدين من كليات الطب والتمريض والآداب والخدمة الاجتماعية والآثار.

وأوضح أن الدورة تهدف إلى التعرف على أساليب تطوير التعليم الجامعي، وكذلك تنمية القدرة على العرض والاتصال والتدريس الفعال واكتساب مهارات التقويم وإعداد الاختبارات واكتساب قدرات التقويم الذاتي، بالإضافة إلى فهم سيكولوجية الطالب الجامعي واحتياجاته التعليمية، والتعرف على الالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس وفهم حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس وتنمية القدرة على تحليل الأساليب الرئيسية للبحث العلمي، وكذلك التعرف على الدور الرئيسي للتعليم الجامعي وأهميته فى تنمية المجتمع وتطويره.

وتابع مصطفى سليمان وكيل كلية التربية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الدورة تهدف إلى اكتساب مهارات توظيف تكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي، والتعرف على أسس كتابة المقررات بأسلوب التعلم الالكتروني، واكتساب مهارات التعامل مع المكتبة الرقمية، موضحًا أن أساليب التدريب في الدورة تشمل المحاضرات والحلقات النقاشية وورش العمل.

ووجه مصطفى سليمان المتدربين بضرورة الاهتمام بمواصلة التعلم والمعرفة والاطلاع لتحقيق تطوير الذات، والتقدم المستمر والنجاح المتميز.

جامعة الفيوم

جامعة الفيوم