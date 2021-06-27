الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحذيرات من تأثير النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية على البطاقات البنكية

الرقائق الإلكترونية
الرقائق الإلكترونية

حذر تقرير من أن النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية، يمكن أن يؤثر على توريد بطاقات الائتمان والخصم المباشر. 
وذكر موقع "إن دي تي في"، اليوم الأحد، أن ما يقرب من 90% من المدفوعات غير النقدية تتم باستخدام البطاقات في المتاجر الفعلية، وهي ضرورية أيضًا للوصول إلى النقد. 
كما حذر تقرير من نقص في بطاقات الائتمان - الخصم وبطاقات الدفع الأخرى، ويمكن أن يؤثر النقص في صناعة الدفع عبر الإنترنت أيضًا، مرجحًا استمرار النقص العالمي في الرقائق حتى عام 2022. 
هذا وحذرت جمعية الدفع الذكي في تقريرها من أن النقص العالمي في الرقائق الآن يهدد بإخراج نظام الدفع عبر الإنترنت عن مساره، في إشارة إلى أهمية بطاقات الدفع للحياة اليومية والتجارة، منوهة إلى خطورة الاضطرابات الكبيرة في هذا المجال إذا لم يتم معالجة المشكلة.
وقالت إنه يتم إنتاج أكثر من 3 مليارات بطاقة دفع كل عام على مستوى العالم للأشخاص الذين يفتحون حسابًا مصرفيًا، أو أولئك الذين يجددونها بعد انتهاء الصلاحية أو ليتم استبدالها، لكن مصنعي البطاقات يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الرقائق بسبب الاختناقات في سلسلة التوريد.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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