أوقاف الشرقية: حققنا رقمًا قياسيًا فى بيع صكوك الأضاحي

قال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إن القس ارسانيوس سامى كاهن كنيسة العذراء مريم بمركز أبو كبير، قد قام بالمساهمة فى مشروع صكوك الأضاحى الذى أعلنت عنه وزارة الاوقاف.

ومن جانبه أوضح القس ارسانيوس أن مشاركة الكنيسة فى شراء صك أضحية يدل على مدى التلاحم المجتمعى بين جموع الشعب المصرى، مؤكدا على الوحدة الوطنية بين نسيج الشعب المصرى، و أن العديد من الكهنة يشاركون بشكل سنوى فى شراء صكوك الأضاحى، للعديد من الأسباب منها التماس البركة و المشاركة فى أعمال الخير و التكافل بين أفراد الوطن.

وأكد القس ارسانيوس، أنه ليس وحده من القساوسة الذى يشارك فى شراء صكوك الأضحية، و لكن يقوم قساوسة و كهنة الشرقية بشكل سنوى بشراء صكوك للأضاحى، و هى عادة جميلة لا تقل عن مشاركة المسلمين للأقباط فى جميع مناسباتهم.

وأعلن الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة أوقاف الشرقية، عن تكريم الشرقية، من بين 3 مديريات، لتحقيقها أكثر مبيعات لصكوك الأضحية، و ذلك هامش تكريم الفائزين في مسابقة المواهب لعام 2021 بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ومع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، شنت إدارة تموين فاقوس، حملة بالإشتراك مع مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق و ضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزى خليل مدير إدارة التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنح لحوم للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 16 كيلو لحوم، كما تم تحرير محضر جنح لعدم وجود شهادة صحية للقائم بعملية البيع، و تحرير محضر جنح مجهول المصدر مكن حلاقه وتم التحفظ على ٢٠ ماكينه حلاقة، و تحرير محضرجنح لحوم منتهيه الصلاحيه، ومجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٨ كيلو.