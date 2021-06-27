رئيس البرلمان العربي يكرم عددا من البرلمانيين والدبلوماسيين العرب

كرم السيد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عددا من البرلمانيين والدبلوماسيين العرب في الحفل الختامي للدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية التابعة للبرلمان العربي والذي أقيم تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وذكر - بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم - أنه حضر الحفل أعضاء المجالس والبرلمانات العربية، وأعضاء البرلمان العربي، الدكتور مصطفي الفقي،الدكتورة مشيرة خطاب ، السفير محمد العرابي والسفراء العرب والمندوبين لدى جامعة الدول العربية ومنسوبي الأمانات العامة ووزارات الخارجية بعدد من الدول العربية .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن شكره وتقديره لكافة الحضور لمشاركتهم الفاعلة ونقاشاتهم ومقترحاتهم المتميزة التي ساهمت في إنجاح أعمال وفعاليات الدبلومة التطبيقية الأولى حول "الدبلوماسية البرلمانية"، والتي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، على مدار أكثر من شهرين ونصف، من اللقاءات الدورية والنقاشات البرلمانية عالية المستوى، مؤكداً أن مشاركتهم علامة مضيئة ودافع لنجاح هذه الدبلومة التطبيقية بفضل النقاشات والمبادرات التي تم اقتراحها من جانبهم.

وأكد "العسومي"، خلال كلمته في الحفل الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية، أن فكرة إطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، جاءت في إطار إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي، واعتماده "الدبلوماسية البرلمانية" كآلية محورية لمبادراته واقتراحاته، ووفقا لسعي البرلمان العربي في تفعيل "الدبلوماسية البرلمانية العربية" كإطار عام لتوجهاته المستقبلية إعلاءً للمصلحة العربية وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ودفاعاً عن أولويات ومصالح الدول العربية.

كما أكد "رئيس البرلمان العربي"، أن هذه الخطوة جاءت إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، واستشعاراً للمسؤولية البرلمان العربي كممثلين للشعب العربي، واستجابةً لنداءات وتطلعات قادة الدول العربية وشعوبها .

ونوه "رئيس البرلمان العربي"، بأن مركز الدبلوماسية البرلمانية سيعد كتاباً توثيقياً لأعمال الدبلومة التطبيقية، يتضمن المحاضرات والنقاشات والخلاصات التي تم التوصل إليها خلال المحاضرات التي عقدت خلال فاعليات الدبلومة التطبيقية الأولى حول "الدبلوماسية البرلمانية".