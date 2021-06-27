ننشر التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى بداية من يوليو

يشهد تشكيل مجلس القضاء الأعلى الجديد، تغيرات بداية من أول شهر يوليو المقبل، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى وجاء كالاتي.

- المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض.

- المستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض.

- المستشار محمود مسعود النائب الثاني لرئيس محكمة النقض .

- المستشار محمد رفعت رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة .

- المستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

- المستشار عصام الدين فريد رئيسا لمحكمة استئناف طنطا.

- المستشار حمادة الصاوي النائب العام.

ويعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى سنويا فى أول يوليو من كل عام .

ووفقا لقانون السلطة القضائية، فإن مجلس القضاء الأعلى يتكون من 7 أعضاء يرأسهم رئيس محكمة النقض، ويضم في عضويته أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا، والنائب العام.

- عقد الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض

وكانت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، انعقدت لتوزيع العمل الصيفي واختيار القضاة الجدد للالتحاق بالمحكمة.

وقد افتتح "شوضة" كلمته بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح السادة نواب وقضاة المحكمة وشهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية ومعاونيهم الذين أختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره في عليين .

كما اثنى على نواب وقضاة المحكمة فيما بذلوه من جهد في إنجاز القضايا إبان العمل في العام القضائي المنصرم رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، التي عصفت بالعالم أجمع شاكرا الجهد المبذول من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فيما يبذلونه لحماية الأمن القومي المصري، داعيا أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء.