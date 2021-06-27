وزيرة الثقافة: توفير الرعاية الكاملة للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها بمشاركة ذوي الهمم وأبناء دور الرعاية في جائزة المبدع الصغير، مشددة على أن الأعمال المقدمة خضعت للتحكيم من خلال لجان متخصصة، ووفقًا لمعايير دقيقة تضمنت لقاءات شخصية مع المتسابقين لضمان وصول الجائزة لمن يستحقها.

وتقدمت «عبدالدايم»، خلال فعاليات إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بخالص الشكر والتقدير للجنة العليا الخاصة بالجائزة، مشيرةً إلى أن الوزارة ستوفر الرعاية الكاملة للفائزين من المبدعين الصغار من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة التابعة للوزارة.

وأعلنت «عبدالدايم»، تنظيم الدورة الثانية لجائزة الدولة للمبدع الصغير في شهر سبتمبر المقبل في الفروع الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، متقدمة بخالص التهنئة للفائزين في هذه النسخة: «التاريخ سيذكر لهم بأنهم أول من فازوا بهذه الجائزة، وأتقدم بالتحية لأولياء الأمور على رعايتهم لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة التي مكنتهم من الوصول لهذا المستوى المتميز من الإبداع».

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إنّ جائزة الدولة للمبدع الصغير كانت مقترحا تقدمت به وزارة الثقافة للحكومة، وحصلت على الموافقات اللازمة بداية من أغسطس عام 2020، انتهاءً بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الجائزة في أكتوبر الماضي.

وأضاف عزمي، خلال كلمته في فعاليات إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية انتصار السيسي، أنّه خلال 4 أشهر دخل أطفال مصر في منافسة قوية وشريفة، وتباروا في إظهار قدراتهم في مجال الجائزة بفروعها قصة ومسرحا، شعرا ورسما، غناءً وعزفا، وابتكارا وتطبيقا.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أنّ أمانة الجائزة تلقت خلال فترة التقدم أكثر من 4300 عمل إبداعي من كل أنحاء الجمهورية، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنّ هذا البلد لن ينضب من المواهب ولن يعدم من القدرة والإبداع.