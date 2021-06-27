اليوم.. افتتاح معرض «الحرف العربي» ويستمر حتى أول يوليو

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء اليوم الأحد، معرضا للفنانة الدكتورة نظيرة الفخراني، أستاد التصميم المساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ويحمل عنوان "الحرف العربي كعنصر تشكيلي في الفن العربي الحديث".

يضم المعرض مجموعة من الأعمال فى مجال التصميم الزخرفي، ويتناول الحروف كاتجاه من اتجاهات الفن الحديث لكثير من الفنانين الذين جعلوا الحرف منبع لإلهامهم وموضوعا تشكليا للوحاتهم.

يستمر المعرض حتي الأول من يوليو، ويبدأ يومياً من العاشرة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا عدا الثلاثاء.

جدير بالذكر، أعلن مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، جوائز المسابقة الأدبية السنوية للشباب لعام 2020 ـ 2021، والتي نظمها المركز بالتعاون مع بيت الشعر العربي، وبحضور الشاعر الكبير السماح عبد الله، والشاعر رجب الصاوي.

وجاءت نتيجة المسابقة علي النحو التالي: في فرع شعر العامية حصلت على المركز الأول: ريهام شمس الدين زاكر "محافظة الجيزة"، المركز الثانى مناصفة بين كل من: محمد أحمد خليفة مصطفى "محافظة الدقهلية"، أحمد مصطفى السيد عبد الحليم "محافظة القليوبية"، المركز الثالث يحيى أسامة ابراهيم "محافظة الاسكندرية".

كما تم منح شهادة تقدير لكل من: المركز الرابع محمد خالد أحمد الشرقاوى "محافظة الجيزة"، المركزالخامس كل من: محمد رفعت صبرى قاسم "محافظة قنا"، عبد الرحمن رمضان مصطفى "محافظة الجيزة".

وفى فرع شعر الفصحى حصل على المركز الأول: أحمد جمال مدنى محمد "محافظة أسوان"، المركز الثاني محمد سيد عبد الفتاح خطاب "محافظة القليوبية"، المركز الثالث محمد كمال الدين يسن "محافظة بنى سويف".

كما تم منح شهادة تقديرلكل من: الفائز بالمركز الرابع: طارق خالد غمرى عبد السميع "محافظة الغربية"، والفائز بالمركز الخامس: عبد النبى نصر عبد النبى محمد "محافظة البحيرة".

وفي فرع القصة القصيرة حصل على المركز الأول: عمرو نصر حسن أحمد "محافظة القاهرة"، المركز الثاني: أحمد كرم حلمى فرحات "محافظة القاهرة"، المركز الثالث: مينا سعد الله وهيب فرج "محافظة القاهرة"، كما تم منح شهادة تقدير لكل من: المركز الرابع: ريم سعيد شوقى أمين "محافظة القاهرة"، المركز الخامس: مصطفى محمد أحمد عبد الهادى "محافظة القليوبية".