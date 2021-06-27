ريهام عبدالغفور تنتهي من 60% من مشاهدها في فيلم «ليلة العيد»

تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير أحداث دورها ضمن الفيلم السينمائي الجديد “ليلة العيد” والذي يقوم ببطولته النجمة الكبيرة يسرا ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وأوشكت ريهام عبد الغفور على الانتهاء من 60٪ من مشاهدها في الفيلم الجديد.

ويواصل فريق عمل فيلم “ ليلة العيد ” تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم، تمهيداً للانتهاء من التصوير خلال الفترة القليلة القادمة و خوله مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائي.

وانتهى المخرج سامح عبد العزيز تصوير مؤخرا من تصوير مشاهد الفرح الذى تدور فيه معظم أحداث الفيلم ، وجمعت المشاهد بين جميع بطلات وأبطال العمل وعلى رأسهم يسرا ونجلاء بدر ويسرا اللوزى وريهام عبد الغفور وعبير صبرى وسلوى عثمان وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وآخرون.

تفاصيل فيلم ليلة العيد

فيلم “ليلة العيد” يرصد بشكل عام معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والزواج وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم “ليلة العيد ” يضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول ومن تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج سامح عبد العزيز.

كان فريق العمل قد انتهى قبل شهر رمضان الماضى من تصوير أسبوع واحد فقط من فيلم "ليلة العيد"، للمؤلف أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتوقفوا بسبب ارتباط بطلة العمل يسرا بتصوير مسلسلها الرمضاني “ حرب أهلية” مع المخرج سامح عبد العزيز وانشغال ريهام عبد الغفور بتصوير مسلسل “قصر النيل” امام النجمة دينا الشربينى وكذلك انشغال بطلات العمل يسرا اللوزى ونجلاء بدر بمسلسلات هم الرمضانية.