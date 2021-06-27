إحالة 4 موظفين في إدارة نقادة التعليمية للمحكمة التأديبية في قنا

أحالت النيابة الإدارية بقنا، القسم الأول، 4 موظفين بإدارة نقادة التعليمية، إلى المحكمة التأديبية، وذلك في القضية رقم 586 لسنة 2020، لارتكابهم مخالفات مالية وصرف مكافآت مالية نظير العمل في أيام العطلات الرسمية بدون وجه حق بعدما كشفت التحقيقات عدم حضورهم للعمل خلال أيام العطلات الرسمية.

وكانت النيابة الإدارية بقنا، تلقت شكوى من عبدالحميد حاكم حسن مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة نقادة التعليمية والتي تضرر فيها من ندب محمود عبداللاه أحمد وكيل مدرسة نقادة الثانوية الصناعية بنين إلى الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بنقادة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 دون موافقة التعليم الفنى الصناعى بالمديرية.

وكشف الشاكى فى تحقيقات النيابة أنه تقدم بشكوى لإدارة التفتيش بالمديرية المالية بقنا ضد كل من محمود أحمد عبداللاه أحمد ومحمد عبدالمريد أحمد المختصين بالوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية وذلك لصرفهم بدل راحات عن أيام الجمعة والسبت بالرغم من عدم تواجدهم بالعمل فعليا.. وتم فحص الشكوى بمعرفة مفتش المديرية المالية وانتهى إلى وجود مخالفات مالية وتم إرسال التقرير للإدارة التعليمية ولم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالتقرير.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية بقنا – القسم الأول - التى باشرها المستشار محمد سيد حامد رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد محمد حسن مدير النيابة، إلى إحالة كل من: محمد عبدالمريد أحمد سيد -مراجع حسابات بإدارة نقادة التعليمية-، ومحمود عبداللاه أحمد - وكيل مدرسة نقادة الثانوية الصناعية ومنتدب كمسئول إدخال للوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية- ، ومحمود محمد على محمد -مدير حسابات نقادة التعليمية "بالمعاش" - ومحمد عبدالعاطى محمد -معاون إدارى بالوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية- ؛ إلى المحكمة التأديبية لمخالفتهم قواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية.

وكشفت التحقيقات أن المذكور الأول: حصل على مقابل نقدى بدل راحات نظير عمله أيام الجمعة والسبت فى الفترة من فبراير 2019 وحتى مايو 2020 وبلغ إجمالى ما قام بصرفه 13693.93 جنيها بدون وجه حق حال عدم ذهابه للعمل بمقر الوحدة الحسابية فى الأيام التى صرف عنها هذا المقابل بالمخالفة للتعليمات وقع بسجل الحضور والانصراف الخاص بالراحات بما يفيد حضوره العمل تلك الأيام على خلاف الحقيقة وحال إنشاء ذلك السجل بعد زيارة مفتش المديرية المالية واكتشاف المخالفات.

وتبين أن الثانى: حصل على مقابل نقدى بدل راحات نظير عمله أيام الجمعة والسبت فى الفترة من يناير 2020 حتى مايو 2020 وبلغ إجمالى ما قام بصرفه 5387.98 بدون وجه حق حال عدم ذهابه للعمل بمقر الوحدة الحسابية فى الأيام التى صرف عنها هذا المقابل بالمخالفة للتعليمات ووقع بسجل الحضور والانصراف الخاص بالراحات بما يفيد حضوره العمل تلك الأيام على خلاف الحقيقة وحال إنشاء ذلك السجل بعد زيارة مفتش المديرية المالية واكتشاف المخالفات.

وتبين أن الثالث: سمح للمخالفين الأول والثانى لتغيبهم عن العمل بالوحدة الحسابية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية بالرغم من تكليفهم بالعمل فى تلك الأيام ترتب عليه صرفهما مبالغ مالية نظير عملهم فى أيام العطلات الرسمية بدون وجه حق وإصداره تعليمات بإنشاء سجل بعد زيارة مفتش المديرية المالية فى أغسطس 2020 والسماح للمخالفين الأول والثانى بالتوقيع فى عن فترات سابقة من فبراير 2019 وحتى مايو 2020 بما يفيد تواجدهما بالعمل خلال هذه الفترات أيام الجمعة والسبت على خلاف الحقيقة واعتماده ذلك السجل بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وكشفت التحقيقات أن المذكور الرابع: وقع كمختص على سجل الحضور والانصراف الخاص بالعمل أيام العطلات بالوحدة الحسابية بإدارة نقادة التعليمية المتضمن حضور كل من المخالف الأول والثانى للعمل بالوحدة الحسابية أيام العطلات فى الفترة من يناير 2019 وحتى مايو 2020 وذلك على خلاف الحقيقة.