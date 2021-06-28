الإثنين 28 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تدرب نفسك على تقبل النقد البناء بطريقة إيجابية؟

النقد البناء
النقد البناء

يعد النقد البناء وقراءته من الأمور المهمة للتطوير من نفسك، والعمل على اتخاذ خطوات مدروسة تجاه طموحك لذا إذا أردت التحسن لابد من استقبال النقد البناء بصدر رحب والعمل على التطوير والسعى للأفضل طوال الوقت.

تعريف النقد البناء 

يعتبر النقد البناء هو تقديم اقتراحات محددة وقابلة للتنفيذ، لكيفية القيام بالإجراءات المناسبة التابعة للموقف وأن أعطي النقد بصورته الصحيحة، لعمل أكثر إيجابية.

وفي هذه السطور، نوضح كيف يمكن أن يتم تدريب النفس على النقد البناء 

تجنب ردة الفعل الأولى 

عليك السيطرة على انفعالاتك، حاول عدم ظهور رد فعلك الأول كموقف دفاعي أو مشحون بالغضب.

الاستماع الجيد 

من الأفضل أن تكون مستمع جيد بصورة فعالة، لكلمات النقد ندرك تمامًا أن الأمر ليس سهل ولكنه ليس مستحيل.

لغة الجسد 

يجب أن تلاحظ لغة الجسد الخاصة بك خلال استقبال النقد بمعني أنه لا يجب تشابك الأيدي أو القدمين حيث توضح أنك غير موافق على الحديث أو ما يُقال.

لا تجادل 

كثرة المجادلة توضح عدم استعدادك للاستماع بشكل جيد، وإن كنت على حق،وتبدو للآخرين أنك غير قابل للتوجية وتثق فيما تفعله مهما كان الأمر.

الهدوء في استقبال النقد 

من المهم ايضًا أن يتم الهدوء في استقبال النقد، وعليك تقييمه بمعني هل يمتلك الناقد من الحكمة الكافية لإتخاذ ما يقوله على محمل الجد والعمل عليه أم لا وغيرها من الأسئلة التى تأخذك للصواب في النهاية.

كن يقظًا 

أي لا تأخذ النقد ومن ثم تقف عند هذه الخطوة بل لابد من أن تكون يقظ بمعنى أن تسأل صاحب النقد عن الأمور الواجب اتباعها للوصول لشيء أفضل خاص بك.

تذكر فوائد النقد البناء 

أعلم أن النقد البناء هو وسيلة لمساعدة نفسك على التحسن، وتذكر أنك لست مضطرًا لتقبل كل افتراح وتنفيذه بحذافيره وأعمل بالنصائح المناسبة لك، واستخدمها بطريقة صحيحة، للنمو والتعلم.

تعريف النقد البناء كيف يمكن أن يتم تدريب النفس على النقد البناء فوائد النقد البناء مساعدة نفسك على التحسن كيف يمكن تقبل النقد البن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الأكثر قراءة

التحريات تكشف ملابسات تصاعد دخان من قطار البدرشين

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الصحة: 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و30 حالة وفاة

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

الطريق إلى 30 يونيو «7».. الإخوان رفضوا كل اقتراحات الإنقاذ وحفروا قبرهم بأيديهم

الباز يكشف: متحف بالعاصمة الإدارية يضم الآثار النبوية ومقتنيات نجوم دولة التلاوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

«نهار الشقيانين».. حيل أصحاب المهن الشاقة للهروب من الحرارة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تقدم جديد.. تفاصيل جهود مصر لاستمرار الهدوء وتعزيز التسهيلات لـ غزة (خاص)

مصر تواصل رفع آثار «دمار غزة».. وبدء الإعمار فعليًا خلال 3 أشهر

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلي