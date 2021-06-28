كيف تدرب نفسك على تقبل النقد البناء بطريقة إيجابية؟

يعد النقد البناء وقراءته من الأمور المهمة للتطوير من نفسك، والعمل على اتخاذ خطوات مدروسة تجاه طموحك لذا إذا أردت التحسن لابد من استقبال النقد البناء بصدر رحب والعمل على التطوير والسعى للأفضل طوال الوقت.

تعريف النقد البناء

يعتبر النقد البناء هو تقديم اقتراحات محددة وقابلة للتنفيذ، لكيفية القيام بالإجراءات المناسبة التابعة للموقف وأن أعطي النقد بصورته الصحيحة، لعمل أكثر إيجابية.

وفي هذه السطور، نوضح كيف يمكن أن يتم تدريب النفس على النقد البناء

تجنب ردة الفعل الأولى

عليك السيطرة على انفعالاتك، حاول عدم ظهور رد فعلك الأول كموقف دفاعي أو مشحون بالغضب.

الاستماع الجيد

من الأفضل أن تكون مستمع جيد بصورة فعالة، لكلمات النقد ندرك تمامًا أن الأمر ليس سهل ولكنه ليس مستحيل.

لغة الجسد

يجب أن تلاحظ لغة الجسد الخاصة بك خلال استقبال النقد بمعني أنه لا يجب تشابك الأيدي أو القدمين حيث توضح أنك غير موافق على الحديث أو ما يُقال.

لا تجادل

كثرة المجادلة توضح عدم استعدادك للاستماع بشكل جيد، وإن كنت على حق،وتبدو للآخرين أنك غير قابل للتوجية وتثق فيما تفعله مهما كان الأمر.

الهدوء في استقبال النقد

من المهم ايضًا أن يتم الهدوء في استقبال النقد، وعليك تقييمه بمعني هل يمتلك الناقد من الحكمة الكافية لإتخاذ ما يقوله على محمل الجد والعمل عليه أم لا وغيرها من الأسئلة التى تأخذك للصواب في النهاية.

كن يقظًا

أي لا تأخذ النقد ومن ثم تقف عند هذه الخطوة بل لابد من أن تكون يقظ بمعنى أن تسأل صاحب النقد عن الأمور الواجب اتباعها للوصول لشيء أفضل خاص بك.

تذكر فوائد النقد البناء

أعلم أن النقد البناء هو وسيلة لمساعدة نفسك على التحسن، وتذكر أنك لست مضطرًا لتقبل كل افتراح وتنفيذه بحذافيره وأعمل بالنصائح المناسبة لك، واستخدمها بطريقة صحيحة، للنمو والتعلم.