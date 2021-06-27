الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التموين لمتابعة انتظام توريد القمح

محافظ أسيوط ووكيل
محافظ أسيوط ووكيل التموين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال توريد واستلام الأقماح المحلية لموسم 2021 قبل انتهاء الموسم في 15 يوليو القادم.

وشدد على تسهيل عملية التوريد ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للتأكد من حسن تخزين المحصول واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامته.

كما تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تمت خلال النصف الأول من عام 2021 وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف رفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطنين مطالبًا باستمرار الجهود لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الممارسات الإحتكارية ومراقبة جودة المنتجات وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي ومنع التلاعب في السلع التموينية والإتجار بها في السوق السوداء من خلال شن الحملات المستمرة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والصحة والبيئة لضبط كافة المخالفات ورصد حالة الأسواق ومتابعة مدي توافر السلع بأنواعها المختلفة خاصة الأساسية التي يحتاجها المواطن يومياً وبحث احتياجاتهم بصفة مستمرة بالتنسيق مع كافة الشعب التجارية.

من جانبه أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين إلى متابعته أعمال التوريد يوميًا داخل الشون والصوامع ومراكز التجميع والهناجر بمختلف القرى والمراكز لاستقبال الأقماح كما يتم ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين مشيرًا إلى إنه يتم صرف مستحقاتهم أولًا بأول موضحا تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية دوريا بجميع المراكز والقرى وتم خلال الستة أشهر الماضية ضبط العديد من المخالفات التموينية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والطب البيطري والصحة تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين واللواء عصام محافظ أسيوط لضبط الاسواق والقضاء على تجار السوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتوافر السلع والاحتياجات الأساسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

محافظ أسيوط ووكيل التموين
محافظ أسيوط ووكيل التموين
محافظ أسيوط ووكيل التموين
محافظ أسيوط ووكيل التموين
محافظ أسيوط ووكيل التموين
محافظ أسيوط ووكيل التموين
وزارة التموين اسيوط المزارعين مستحقات الاسواق محافظ أسيوط اجراءات المواطنين اسماعيل فيروس كورونا السلع التموينية المخالفات الأسعار المناسبة السوق السوداء اللواء عصام سعد

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