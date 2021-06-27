الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يُتابع انتظام العمل بالوحدة الصحية بالمحمودية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بالمحمودية التابعة للإدارة الصحية بههيا للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، وحرصاً منه على تحقيق الإنضباط داحل المنشآت الصحية.

واطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتفقد المحافظ الصيدلية وقام بمراجعة تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، مشددا على ضرورة توافر الادوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى.

كما حرص المحافظ علي تفقد عيادة تنظيم الأسرة ، واستفسر من المترددات على الوحدة عن مستوي الخدمة الصحية المقدمة لهن.

وخلال تفقده لعيادة الاسنان بالوحدة الصحية شدد محافظ الشرقية على إستمرار إجراء أعمال تعقيم الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة في العيادة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحية باستمرار تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية وخاصة بالقري والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للمواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد تفقد صباح اليوم العاملين بالوحدة المحلية بالمحمودية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

تفقد المحافظ اقسام الوحدة واطلع علي سجل الحضور والانصراف، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

قانون العاملين مستوى الشرقية اجراءات

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