تواصل مشروعات تطوير مركز ساحل سليم ضمن برنامج تطوير الريف المصري بأسيوط

أجرى المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، جولة تفقدية للمتابعة والمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها بعدد من قرى ونجوع المحافظة للاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها.

و تفقد السكرتير المساعد عدد من قرى مركز ساحل سليم، ضمن مبادرة تطوير الريف المصري والتي تضمن محطات الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالحبايشة والمدارس، والمجمعات الخدمية والوحدات الصحية ومستشفى الشامية ورصف الطريق الرئيسي "الفتح -البداري"، و رافقه خلالها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد من مسئولي القطاعات المعنية مشيراً إلى العمل على الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وفقاً لخطط التنمية.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قد أكد على استمرار تنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، خاصة بمركز ساحل سليم والقرى التابعة له والذي تم اختياره ليكون نموذجاً للتنفيذ الفعلي لمبادرة تطوير الريف المصري ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أن يتم تنفيذه في باقي مراكز المحافظة الآخرى.

ولفتً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للإنتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقاً.

مشروعات المبادرة الرئاسية

مشروعات المبادرة الرئاسية

مشروعات المبادرة الرئاسية

مشروعات المبادرة الرئاسية

مشروعات المبادرة الرئاسية