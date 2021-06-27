متعافٍ من الإدمان: خضعت للعلاج لمدة 87 يومًا بالمجان وسأبدأ حياة جديدة قريبًا

قال فوزي أحمد إنه يعمل مدرب موسيقي داخل مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتعاطي بمرسي مطروح منذ 6 أشهر حيث يقوم بتدريب الأشخاص الذين يخضعون للعلاج لرفع الروح المعنوية والايجابية لديهم ومساعدتهم علي سرعه الشفاء.

أضاف فوزي،لـ"الدستور":"الشباب الخاضعين للعلاج حياتهم منظمة داخل مركز العزيمة لمكافحة الإدمان، كل ساعة في نشاط ومفيش صعوبات.. ربنا يشفي الجميع وإحنا جنبهم وهنساعدهم لحين شفائهم الكامل".

وأكد أحمد داوود، أحد الشباب المتعافين من الإدمان، 25 عامًا، أنه ظل يدمن المخدرات لمدة 8 سنوات والسبب في ذلك أصدقائه، وكان هناك 3 محاولات للعلاج، لكنها باءت بالفشل، لافتًا إلى أن نجحت المرة الرابعة وتلقي العلاج داخل مركز العزيمة بمطروح لمدة 87 يوما، مؤكدًا أن هناك أنشطة داخل المركز تساعدهم علي استغلال وقت الفراغ واستغلال طاقتهم من موسيقي وحرف يدوية والأنشطة الرياضية.

وتابع أن عائلته دائمًا يساندونه خلال فترة خضوعه لعلاج الإدمان: "معايا صنعه وهبدأ حياة جديدة اشتغل بعد خروجي من مركز العزيمة.. شكرًا لصندوق مكافحة الإدمان ووزارة التضامن علي مساعدتنا وعلاجنا بالمجان".