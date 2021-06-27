الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

مطران الغربية يوضح تفاصيل أيقونة جميع القديسين بكنيسة الروم الأرثوذكس

بابا الروم الارثوذكس
بابا الروم الارثوذكس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر اليوم الاحد، بعيد جميع القديسين، ويرأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر افريقيا القداس الإلهي اليوم، احتفالا بتلك المناسبة.

ونشر نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، الصورة أو الايقونة الرسمية احتفالا بمناسبة عيد جميع القديسين الذي يحييه الروم الأرثوذكس في مصر والعالم أجمع.

وعلق  الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الايقونة قائلا إنه:" تحت الرب مباشرة نشاهد آدم وَحواء يسجدان للرب أَمام العرش والإنجيل، وفي الأسفل وتحديدا على يمين الأيقونة نشاهد إبراهيم يحمل الرب المتجسد الذي أتى من نسله، كما ورد في إنجيل متى (1:1) "كِتَابُ مِيلاَدِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِ دَاوُدَ ابْنِ إِبْراهِيمَ"، وخلفه الأسباط الاثنيّ عشر".

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وأضاف:"وعلى يسار الأيقونة نشاهد يعقوب يحمل على صدرِه قطعة قماش في داخلها نفوس الأتقياء، و القماش رمز لقُدسية النفوس، وفي الوسط بين إبراهيم ويعقوب نشاهد لص اليمين حاملا صليبه، وهو الذي تاب توبة صادقة".

 - الاحتفال بعيد جميع القديسين

ويأتي احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، بعيد جميع القديسين، تزامنا مع احتفالاتها أيضا بصوم الرسل وهو صوم تحتفل به الكنائس المصرية بعد انتهاء احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة مباشرة، حيث يأتي اول ايام صوم الرسل عقب احتفال الكنيسة بعيد العنصرة او عيد حلول الروح القدس مباشرة، ويستغرق صوم الرسل في 2021، مدة 21 يوما تنتهي في 12 من شهر يوليو المقبل بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس.

 

ويعتبر صوم الرسل من اصوام الدرجة الثانية طبقا للتقسيم الكنسي، حيث تسمح الكنائس خلاله بتناول الاسماك والماكولات البحرية، وهو ما يحدث ايضا في صومي الميلاد والعذراء.

كنيسة الروم الأرثوذكس عيد جميع القديسين البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر افريقيا الأنبا نيقولا أنطونيو

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