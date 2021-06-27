الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء سابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة وسط إجراءات وقائية

امتحانات الثانويه
امتحانات الثانويه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتهاء سابع أيام امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة وسط حالة من الهدوء والالتزام بتطبيق كافة الإجرءات الاحترازية المقررة.

وقال محافظ البحيرة، إنه خلال الفترة الماضية تم رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والوحدات المحلية وإنهاء كافة الاستعدادات والإجراءات التأمينية للجان وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتوفير كافة وسائل الآمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مع التأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 57691 طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي 39563 - زراعي 6746 - تجاري 11215 - فندقي 167) يؤدون امتحاناتهم بعدد 198 لجنة، بإجمالى عدد 16 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى لجنتين للصم وضعاف السمع بهما 61 طالب وطالبة (50 طالب بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور و11 طالب بلجنة مدرسة الأمل بايتاى البارود).

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم الربط مع غرفة عمليات الوزارة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بكل إدارة لمتابعة سير الامتحانات أولا بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات   

 

طلاب يوسف محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم اللواء هشام آمنة اختبارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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