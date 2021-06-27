ياسمين فؤاد: مصر نجحت في مشروعات خفض الانبعاثات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر قد نجحت في مشاريع تخفيض الانبعاثات وهو ما سيسهم فى حل مشكلة تغير المناخ، فوحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالى تقلل من الانبعاثات، مؤكدة أن هذا النموذج يعكس أن الدولة والحكومة المصرية بكافة أطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية فى أصغر قرية بالريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.

وأوضحت أن المبادرات تهدف لتحقيق رؤية مصر 2030، التى تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة، ودعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لكل المصريين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الرؤية تشمل تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع من خلال إنشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج بهدف تطوير التعليم الفني الزراعي الذي سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء ستعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة للاستعانة بشركات ناشئة في عملية تنفيذ الوحدات، والحفاظ على نظام بيئي متكامل من خلال دعم التوافق البيئي وتوفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عال الجودة، مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشي داخل القرى المصرية.

وبموجب البرتوكول الذي تم توقيعه اليوم يدفع بنك خليجي تكاليف التنفيذ لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة في صورة منحة بـ1,500,000 جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيهاً مصرياً)، كما سيقوم البنك بالمتابعة الفنية لإنشاء تلك الوحدات بمحافظة سوهاج.

وتقوم مؤسسة الطاقة الحيوية باختيار الشركات المنفذة ومتابعة التنفيذ والإشراف الفني التام على التنفيذ بجميع مراحله وتشمل البناء والتشغيل لعدد (57) وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوي وسيشارك الأهالي بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملئ المخمر جنبا إلى جنب مع الشركات الموكلة.

وتهدف تلك الوحدات إلى توفير مصدر طاقة جديد متجدد آمن ومستمر للاستهلاك المنزلي، وتحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى من خلال التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر وتحسين خواص التربة.