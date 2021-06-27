تفاصيل وأسعار تذاكر حفل نوال الكويتية بموسم الرياض بالسعودية

تستعد المطربة نوال الكويتية لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والمقرر إقامته الخميس 1 يوليو المقبل.

أسعار تذاكر حفل نوال الكويتية بموسم الرياض

وبدأت الهيئة العامة للترفيه بطرح تذاكر حضور الحفل للجمهور عبر موقعها الإلكتروني حيث تبدأ الأسعار من 650 ريال سعودي وتصل إلى 1500 ريال سعودي، ويقام الحفل داخل إحدى الفنادق الكبرى بالرياض وينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بوستر حفل نوال الكويتية بموسم الرياض

نجوم حفلات موسم الرياض 2021

وشارك عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية لعام 2021 ومنهم كل من النجمة السورية أصالة نصري، والمطرب ماجد المهندس، وفنان العرب محمد عبده، والنجم تامر حسني، وعبد الله الرويشد، وفهد الكبيسي، وداليا مبارك، وراشد الماجد، ووائل كفوري، والنجمة اللبنانية إليسا، والنجمة نجوى كرم، وغيرهم من نجوم الطرب.

أخر أعمال نوال الكويتية الفنية

وتعمل حاليا المطربة نوال الكويتية على تحضير مفاجأة فنية لجمهورها تتعاون فيها مع زوجها الملحن مشعل العروج حيث من المقرر أن يطرحا عملا غنائيا يجمعهما سويا بعد غياب كبير للملحن مشعل العروج.

كما تستعد نوال الكويتية للتحضير والوقوف على مجموعة من الأعمال الغنائية المختارة في الألبوم المقبل، ويتضمن نخبة من أبرز الملحنين والشعراء على الساحة الفنية.

وكانت نوال قد طرحت أغنية "القلب يفداك"، التي تعتبر من ضمن الأعمال الغنائية المنفردة في فبراير الماضي.