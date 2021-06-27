الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«قطاع الأعمال» تدعو الشركات لتسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني مجانًا

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

وجهت وزارة قطاع الأعمال العام، الدعوة لكافة الشركات المصرية التي لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانًا على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور"؛ بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الإفريقية.

ويمكن للشركات تسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني https://gosoor.com.eg/، حيث سيتم الترويج لهذه المنتجات من خلال عدد 16 فرعًا، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم).

 وتحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، روسيا، والإمارات، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب إفريقيا، وفرعين آخرين في شرق إفريقيا، بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate"، كما يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.

أطلق  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية؛ لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون في هذا الشأن مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع وأكثر من 10 مجالس تصديرية.

كما تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكتروني وخدمة العملاء.
ويستعرض الفيديو التالي طريقة تسجيل المنتجات على الكتالوج الإلكتروني:
https://youtu.be/T7W4l64kvW4.

 

تعاون روسي الصين على الولايات المتحدة الوطن ترويج الحكومة المغرب وزارة عمل مجلس الوزراء الافريقي الشركات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق ومساندته لاستعادة الأمن والاستقرار

نحو آفاق أرحب.. السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ 30 عاما

«ممنوع نزول المحجبات».. القصة الكاملة لأزمة ابنة هبة قطب في حمام السباحة

البطيخ بـ32 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم الأحد 27 يونيو

مراد مكرم يقترح حلا لمشكلة الشواطئ: «نقسمها بين البوركيني والمايوهات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

ماجد حبته

السد الجنوب سودانى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس

صحيفة: وزير الخارجية اليابانى يدرس زيارة إسرائيل والأراضى الفلسطينية أغسطس المقبل

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي