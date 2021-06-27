«صناعة النواب» تبحث مخالفات المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، اجتماعًا برئاسة المهندس معتز محمود، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهة إلى وزير الصناعة والتجارة، أولها الطلب المقدم من النائب عصام أحمد دياب بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية وحصر قطع الأراضي والمصانع التى تم تخصيصها في فترات سابقة لأغراض صناعية وسحبها وإعادة تخصيصها لدفع عجلة الانتاج والتصنيع المحلي حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التى تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخر في صرف مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وأكد جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الدولة ومؤسساتها المختلفة بتشجيع الاستثمار في الصناعة لتنمية الاقتصاد القومي يتطلب عمل خريطة صناعية لمصر تتضمن تحديد أماكن تواجد الخامات والصناعات المختلفة، وما يتطلبه السوق المحلي من منتجات، وماهي المنتجات المتوافرة بكثرة والمواد الطبيعية والمناجم والخامات التي يمكن استغلالها في خلق قيمة مضافة تعظم من الدخل القومي.

وأضاف عبيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أعضاء لجنة الصناعة سبق وطالبوا وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع بإطلاع النواب وتحديد ما لدينا من خامات، وما يتطلبه السوق المصري من منتجات وتدعيم إنتاجها محليًا، والمنتجات المتوفرة بكثرة، وما يتطلبه السوق العالميه من المنتجات التي يمكن صناعتها محليًا.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون الدولة صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد القطاعات التي يمكن الاستثمار بها، بحيث تسد عجز لدى السوق المحلي، وتوفر فرص عمل كثيرة، وهو ما يعد دعمًا للاقتصاد الوطني.