الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

"إعلام القاهرة" تعقد مؤتمرها الدولي السادس والعشرين يومي 11 و12 يوليو المقبل

كلية الإعلام بجامعة
كلية الإعلام بجامعة القاهرة

تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمي السادس والعشرين، افتراضيًا، يومي الأحد والإثنين 11 و12 من يوليو القادم،  تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتتولى الأمانة العامة للمؤتمر الدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويُعقد المؤتمر في نسخته السادسة والعشرين تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي مسارات للتكامل والمنافسة"، ويقتصر الحضور بمقر الكلية على الباحثين المشاركين بأبحاث بالمؤتمر في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويتطرق المؤتمر لمناقشة عددًا من القضايا البارزة والمهمة في جلساته المختلفة على مدار يومين أبرزها: الذكاء الاصطناعي وتطوير المؤسسات الإعلامية، الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدامات وسائل الإعلام، المؤسسات الرسمية في ظل الثورة الرقمية، تطور المضامين الإعلامية في ظل الثورة الرقمية.

بالإضافة إلى الاتجاهات الحديثة في بحوث الإعلام الرقمي، التأثيرات المتبادلة للإعلام الرقمي والتقليدي، القائم بالاتصال بين الإعلام الرقمي والتقليدي، الأطر التنظيمية للإعلام الرقمي والتقليدي، الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي، البرامج والتطبيقات الإخبارية: دراسة للمضمون والجمهور، تأثيرات الإعلام التقليدي والرقمي على الرأي العام.

وتقام المائدة المستديرة بعنوان " نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمي"، ضمن فعاليات المؤتمر، وترأسها الدكتورة هويدا مصطفى، وتديرها الدكتورة ليلى عبد المجيد، ويشارك فيه رؤساء تحرير الصحف والبوابات والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى عدة حلقات نقاشية تحت عنوان: تجارب دولية في الإعلام الرقمي والتقليدي، الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي.

وجديرًا بالذكر أن المؤتمر كان من المقرر عقده في مارس الماضي، ولكن تقرر تأجيله نظرًا لظروف أزمة فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامة جميع المشاركين بالمؤتمر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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