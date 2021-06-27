الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مش أنا» لـ تامر حسني يقترب من المليون السادس في 4 أيام

فيلم مش انا
فيلم مش انا

حقق فيلم النجم تامر حسني الجديد «مش أنا» إيرادات مرتفعة حيث تصدر الفيلم الجديد لتامر حسني شباك التذاكر في الإيراد اليومي ليحقق أمس إيرادات بلغت مليون و225 ألف جنيه لتصل إجمالي إيراداته 5 ملايين و722 ألف جنيه.

أحداث فيلم "مش أنا"

والفيلم الجديد تدور قصته وأحداثه حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني باسم "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني في معظم مشاهد الفيلم الجديد.

وهى نفس أحداث الفيلم الأجنبي idle hands الذي صدر عام 1999، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والرعب والإثارة.

وتختلف أحداث الفيلم الأجنبي عن فيلم تامر حسني بأن الشاب الذي يخوض بطولة الفيلم الأجنبي يده تجعله يقوم بالقتل والسرقة، ولكنه لم يستطع التحكم فيها، ولم يصدقه من حوله حتى يقوم بقتلهم، لكنهم يعودون للحياة بعد دفنهم على شكل زومبي، ويريدون مساعدته بقطع يده التي قام بها بالفعل، ولكن ظلت هذه اليد تفعل العديد من الجرائم.

أبطال فيلم "مش أنا" لتامر حسني

ويشارك في بطولة فيلم "مش أنا" عدد كبير من النجوم منهم النجمة العائدة حلا شيحة، والنجم ماجد الكدواني، والفنانة القديرة سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهري وفايز المالكي وعدد من نجوم وضيوف الشرف منهم الفنان محمد عبدالرحمن توتا والفنان إياد نصار وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر حسني بمشاركة سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي.

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