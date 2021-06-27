الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من بينهم زوج أخت هشام عشماوي.. الجنايات تفض أحراز «خلية المرابطون»

خلية المرابطون
خلية المرابطون

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ العجوزة، والمقيدة برقم 364 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية المرابطون" التابعة للإرهابي هشام عشماوي.

- فض أحراز القضية

 وفضت النيابة الأحراز الخاصة بالقضية، وكان الحرز الأول عبارة عن سلاح داخل حافظة وعليه كافة البيانات، وتبين أنه بندقية آلية بماسورة غير مششخنة وتحمل رقم 1510828، وعدد 14 طلقة من ذات العيار.

  أما الحرز الثاني، وتبين أنه يحتوى علي سلاح ناري خرطوش، ويحمل ذات الرقم الثابت بتقرير الإدارة العامة لمصلحة الأدلة الجنائية، والمحكمة أطلعت دفاع المتهمين بذات السلاح المضبوط فقرر بأنه هو السلاح المتواجد في الأوراق، وقرر أنه يتنازل عن الأحراز. 

- أمر الإحالة

وفي بداية الجلسة تلت النيابة العامة أمر الإحالة، حيث قال ممثل النيابة "أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوي تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لك الجماعة،  ورد المتهم محمد أحمد مصطفى كامل بالإنكار وعدم قيامه بذلك.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة. 

 - المتهمون في القضية 

 والمتهمون في القضية هم "عبد الله عامر عثمان، محمد احمد مصطفى، محمود ممدوح فؤاد، محمد أحمد، وزوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق"

. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمي بـ "المرابطون "، والتي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

هشام عشماوى امن الدولة طوارىء جنايات أمن الدولة الدائرة الخامسة إرهاب محاكمة 5 متهمين خلية المرابطين جنايات أمن الدولة العليا

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