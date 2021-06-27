الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر مخدرات متهم بحيازة 11 طربة حشيش بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بحيازة 11 طربة حشيش بالمرج، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته "11 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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