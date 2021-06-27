مصادر: 75% زيادة في معدلات تشغيل الطيران المدني مؤخرا

كشفت مصادر مطعلة بوزارة الطيران المدني، عن زيادة معدلات التشغيل بكافة المطارات ورحلات شركات الطيران الوطنية والخاصة والتجارية وحركة الملاحة الجوية بالمجال الجوي المصري نحو ما يقرب من 75% خلال الفترة الراهنة، ما كانت عليه قبل تفشي جائحة كورونا مطلع العالم الماضي، حيث يتواصل تشديد الإجراءات والتدابير الاحترايزة والوقائية بكافة المطارات والرحلات الجوية الدولية والداخلية والتجارية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن معدلات التشغيل الجوي والركابي بمنظومة الطيران المدني المصري، قد وصلت لمعدلات مبشرة ومطمئنة للغاية خلال الفترة الراهنة، رغم استمرار وتشفي الجائحة على مستوى العالم، وتواصل تأثر منظومة النقل الجوي العالمي، إلا أن المطارات المصرية الرئيسية والسياحة تشهد رواجا كبيرا حاليا.

وأشارت المصادر، إلى أن مسئولي وزارة الطيران المدني قاموا خلال الفترة القليلة الماضية، بالعمل على زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بسوق النقل الجوي المصري، عبر الشراكة مع عددا من الدول الإفريقية مثل غانا، وذلك لزيادة الإيرادات المالية للشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" في محاولة لتقليل الخسائر المالية التي تعرضت لها الشركة خلال الفترة الحالية ولزيادة النقاط الجوية داخل القارة السمراء، خاصة في اطار الاتجاه السياسي للدولة المصرية حاليا.

وأوضحت المصادر، أنه مع بداية شهر أغسطس المقبل ستشهد المطارات المصرية الرئيسية والاقليمية والسياحية ، كثافة ركابية وجوية كبيرة مع بدء الفصل الشتوي، مشددا على حرص مسئولي وزارة الطيران المدني على عودة استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية الى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، في ظل اشادة الوفود الامنية الروسية على الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تطبقها سلطات مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، فضلا على كفاءة وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بالمطارين.

وتلتزم المطارات المصرية سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.