الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب الشهادة الثانوية.. خطوات تنزيل الكتب المدرسية من التابلت

طلاب الشهادة الثانوية
طلاب الشهادة الثانوية

يستعد طلاب الشهادة الثانوية للامتحانات الأساسية والمقرر عقدها في يوليو المقبل، وقد سمحت وزارة التربية والتعليم بالدخول بكتاب المدرسة في الامتحان الأساسي.

 

خطوات تنزيل الكتب المدرسية من التابلت:

 

  1. نضغط على أيقونة وزارة التربية والتعليم الموجودة بالتابلت المدرسي .
  2. نختار بوابة التعليم الإلكتروني .
  3. تظهر صفحة نختار المرحلة الثانوية.
  4. تختار الفصل الدراسي .
  5. نختار الصف الدراسي.
  6. نختار النوعية .. الكتب المدرسية الإلكترونية .
  7. نضغط بحث.
  8. نضغط على استعراض بجانب المادة اللي هنختارها .
  9. هتنزل عندنا ملف  pdf .

 

وكانت صفحات وجروبات التعليم، تداولت صورة توضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تراجعت عن قرار السماح للطلاب بتدوين ملاحظات على كتاب المدرسة الذين يدخلون به الامتحان.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الورقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي تتضمن منع كتابة ملاحظات داخل الكتاب المدرسي أثناء الامتحان، “قديمة وغير صحيحة”.

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إن وزارة التربية والتعليم ما زالت عند قرارها بأنه مسموح للطالب بتدوين ملاحظاته على كتاب المدرسة الذي يدخل به الامتحان.

وطالب عدد كبير من مجموعات جروبات الأمهات على “واتس آب” بتوضيح ضوابط الدخول بالكتاب المدرسي إلى الامتحان، وخاصة أن هناك طلبة دونت ملاحظات كثيرة عليها. 

وأكدت الوزارة أنه سيسمح بدخول الكتاب المدرسي، سواء مطبوعا أو نسخة منه، بالإضافة إلى إتاحة كتابة الطالب ملاحظاته على الكتاب، مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول أوراق أخرى "الملازم".

مصادر يجب وزير التربية والتعليم هنأ شهادة مدرسة بوابة وست صحي امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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