«ممنوع نزول المحجبات».. القصة الكاملة لأزمة ابنة هبة قطب في حمام السباحة

لم تمر ساعات على أزمة الطالبة حبيبة التي تعرضت للتنمر في جامعة طنطا؛ بسبب حضورها الامتحان بفستان، حتى خرجت فتاة تدعى دينا هشام تبكي في فيديو بسبب منعها من نزول حمام السباحة بأحد الفنادق؛ بسبب ملابسها أيضًا.

وقالت "هشام":"رحت مع صاحبتي فندق شهير في القاهرة، وهناك منعوني من نزول حمامات السباحة بسبب الحجاب، ومايوهات الحجاب".

كندا لا تجبرها

وأضافت:"أنا عايشة في كندا 10 سنين عمري ما حسيت إني مش مقبولة أو في ضغط وبقالي هنا سنة بس، عادي نشرب نقلع أوكيه ونتكلم لغات تمام، لكن نختار نلبس إيه ولا نعمل إيه لأ، ليه القهر ده، عاوزين تضغطوا علينا لحد ما نقلع".

ولفتت إلى أنها ابنة الدكتورة هبة قطب، المتخصصة في الاستشارات الزوجية والأسرية، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الرواد متعجبين من تصرف الفندق تجاه المحجبات.



موقف متكرر

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أمس، وردا على سؤال عن رد فعل والدتها، قالت دينا هشام:"أنا بتعرض للموقف ده بقالي 4 أو 5 سنين، وكنت دايما آجي مصر إجازات، والسنة دي قررت آجي أعيش في مصر واشتغل هنا علشان بلدي وبحبها، ودخلت لمامي بعد اللي حصل، واتعصبت جدا، ردها كان بالضبط حنعمل إيه؟".

الحريات

وواصلت:"مام السباحة الأولمبي النادي المشتركة فيه يتم تخصيصه للأشخاص من سن 21 عاما فيما فوق، وهي بسن الـ26 عاما، الأوليمبي الكبير مش بيكون حاجة هادية ودائما هلاقي ناس بتتدرب وتزعق حواليا، ومنع الناس يعملوا حاجة مش هتضرهم والحريات كلها لازم تحترم".

مطالبة

وانتهت قائلة:"لو فيه قانون من وزارة الشباب والرياضة يجب اللائحة الداخلية للنوادي التي تمنع نزول المحجبات فيها هكون شاكرة جدًا".