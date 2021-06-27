كلمة المحكمة قبل الحكم على المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة

قضت الدائرة 5 إرهاب، اليوم الأحد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، بحكمها على المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية.

بدأت المحكمة كلمتها قبل النطق بالحكم بكلمات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم " وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ"، ثم قضت بمعاقبة خديجة عبداللطيف بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمتها المصاريف الجنائية، وإدراجها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

- تفاصيل القضية

وتعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 في أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض، وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاحا أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله.

وما أن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكينا أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى. وجاء فى التحقيقات أن المتهمة انضمت لجماعة الإخوان منذ 2012 ونشأتها بأسرة فيها وتلاقيها دروس تربوية وتثقيفية على منهجها وشاركت فى اعتصام النهضة بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

- نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات أنه في غضون عام 2017 على إثر ضبط شقيقها لاتهامه بواقعة استهداف النائب العام المساعد وعدد من أعضاء جماعة الإخوان، عقدت العزم وبيتت النية على قتل أي من أفراد الشرطة، ووضعت مخططا لتنفيذه في غضون فبراير لعام 2018 باستهداف القائمين على سجن الجيزة المركزي، مستغلة ترددها عليه حال احتجاز شقيقها به ووقوفها على مداخله.

وأعدت لتنفيذها أسلحة بيضاء، وبتفتيش المتهمة بمعرفة سيدة تواجدت بالسجن وقتها لزيارة أحد ذويها عثر بحوزتها على الحزام القماشي، الذي أعدته سلفا حول خصرها والسكين الثالث بداخله.

وجاء فى أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2012 حتى عام 2018 انضمت المتهمون لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون، كما جاء فى أمر الإحالة ان المتهمة شرعت في قتل كل من "إ . م" نائب مأمور سجن الجيزة المركزي و"أ. ع"، رئيس مباحث السجن عمدا مع سبق الإصرار والترصد.