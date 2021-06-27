البطيخ بـ32 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم الأحد 27 يونيو

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم 27 يونيو 2021، حيث استقرت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر) ليتراوح بين 6-9 جنيهات للكيلو، والبطيخ ليتراوح من 32-40 جنيهًا للواحدة وزن من (8-10 كجم)، كما استقرت أسعار جميع أنواع الفاكهة.

سعر البرتقال صيفي من 2 : 4 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 7 : 11 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 6 : 16 جنيها للكيلو.

سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأسود 12 : 18 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح المصري من 5 : 10 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر بلح سلمى من 15 : 25 جنيهًا.

سعر البلح البارحي من 20 : 30 جنيهًا.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيه للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيه للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيه للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 14:10 جنيه للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيه للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيه للكيلو.

مانجو سكري من 10: 16 جنيه للكيلو

المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق هوليو من 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق ياباني من 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق سكري من 10 :20 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق انجليزي من 15:10 جنيهًا للكيلو

سعر الكنتالوب من 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 4 : 6 جنيه للكيو.

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 7 : 11 جنيهات للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيه للكيلو.

سعر الكريز 20 جنيه للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو من 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا.