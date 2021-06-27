الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البطيخ بـ32 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم الأحد 27 يونيو

الفاكهة
الفاكهة

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم 27 يونيو 2021، حيث استقرت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر) ليتراوح بين 6-9 جنيهات للكيلو، والبطيخ ليتراوح من 32-40 جنيهًا للواحدة وزن من (8-10 كجم)، كما استقرت أسعار جميع أنواع الفاكهة.

سعر البرتقال صيفي من 2 : 4 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 7 : 11 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 6 : 16 جنيها للكيلو.
سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأسود 12 : 18 جنيهًا للكيلو.
سعر التفاح المصري من 5 : 10 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.
سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر بلح سلمى من 15 : 25 جنيهًا.

سعر البلح البارحي من 20 : 30 جنيهًا.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.
سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيه للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيه للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيه للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 14:10 جنيه للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيه للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيه للكيلو.

مانجو سكري من 10: 16 جنيه للكيلو
المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.
سعر برقوق هوليو من 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق ياباني من 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق سكري من 10 :20 جنيهًا للكيلو.

سعر برقوق انجليزي من 15:10 جنيهًا للكيلو
سعر الكنتالوب من 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 4 : 6 جنيه للكيو.

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 7 : 11 جنيهات للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيه للكيلو.

سعر الكريز 20 جنيه للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو من 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم سوق العبور سعر البلح سعر البرتقال اسعار الفاكهة أسعار العنب المشمش المستوردة سعر التفاح سعر الموز البرتقال برتقال انجليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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