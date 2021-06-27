التحفظ على 4 طن مأكولات بحرية فاسدة قبل تداولها بالأسواق في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 4.17 طن "أسماك وجمبرى وسبيط" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة، بحيازته كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها بالأسوق.



تم مداهمة المطعم وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيسه عثر علي 4.17 طن "أسماك وجمبرى وسبيط" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 1.28 طن "أحشاء ضأن، معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مصنع تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.