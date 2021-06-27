الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص إثر انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بأسيوط

مصرع شخص
مصرع شخص

لقي شخص مصرعه إثر انيهار حفرة أثناء محاولته التنقيب عن الآثار داخل منزله بقرية مير التابعة لمركز القوصية بأسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار حفرة داخل أحد منازل الأهالي ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.

وانتقلت على الفور قوات مباحث مركز شرطة القوصية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومجلس المدينة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة وتدخل قوات الحماية المدنية وبرفع الأنقاض داخل الحفرة تبين مصرع المدعو "ج. ك" 30 عاماً أسفل الأنقاض.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وبالبحث والتحري تبين أن المتهم كان يقوم بأعمال حفر بئر للتنقيب عن الآثار، واختلت التربة أثناء عمله أسفل البئر، مما أدى إلى انهيار البئر وهو في داخله.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وأكدت المهندسة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية، أن مجلس المدينة بالتعاون مع قوات الأمن يسعى جاهداً لمحاربة محاولات التنقيب عن الآثار داخل المنازل خاصة في المنازل المتاخمة للمناطق للجبال أو المناطق المعروف بتاريخها الأثري.

وأوضحت أن مثل هذه الأفعال لا تؤثر إلا بالسلب علي صاحب المنزل وعلى من يقوم بأعمال الحفر والتنقيب فهي أمور غير قانونية وقد تؤدي إلى الوفاة.

وأشارت إلى أنه فور ورود البلاغ من غرفة عمليات المحافظة تم إخطار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتم تشكيل فريق لانتشال الجثمان بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمن وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الموقف واستخراج الجثمان من أسفل الأنقاض وتم نقلها بسيارات الإسعاف إلى مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

الحماية المدنية محافظة اسيوط غرفة عمليات الإسعاف سيارات الإسعاف وزير الداخلية مركز شرطة النيابة العامة مساعد وزير الداخلية اللواء عصام سعد مصرع شخص التنقيب عن الآثار تنقيب عن الآثار

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