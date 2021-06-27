الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة بعمومية «القابضة لاستصلاح الأراضي»: لا مجال لشركات خاسرة

السيد القصير
السيد القصير

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية لاعتماد الميزانية العمومية عن العام المالي 2019-2020 وكذا اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2021-2022، بحضور اللواء طارق الشربيني، رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها. 

وأكد السيد القصير، خلال الاجتماع، أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح  العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات سواء من خلال الهيئة الهندسية أو وزارة الإسكان وشركة الريف المصري ومشروعات "حياة كريمة". 

وقال الوزير، إنه ينبغي على جميع الشركات التابعة للشركة القابضة القيام بالحصول على جزء من هذه المشروعات حتى تتمكن من النهوض، وبذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين، مؤكدا أنه سيتم متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها. 

وأشار الوزير إلى أنه هناك تحسن ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة، موجها أيضا بضرورة الانتهاء من أعداد الميزانية المجمعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية واعتمادها.

وكان قد التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باللواء طارق الشربيني، رئيس الشركه القابضة لاستصلاح الأراضي، وأبحاث المياه الجوفية ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها 6، وهى العقارية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الشركه العربية لاستصلاح الأراضي، شركة مساهمة البحيرة، الشركه العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والشركه العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا"، وتانقش معهم أوضاع الشركات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها خاصة فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتأمينات والضرائب، كما بحث موقف العمليات المسندة لهم والموقف التنفيذي لها. 

وزير الزراعة يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي ويؤكد أنه مجال لوجود شركات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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