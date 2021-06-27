الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الحلو، اليوم الأحد، أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى التي يسعى البعض إثارتها في الشارع الفلسطيني، لافتًا إلى أن حركة فتح عصية على المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني.

وأضاف الحلو في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم، أن حركة فتح هي الوحيدة التي تسعى لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وعلى هذا الأساس ذهبت بقلب مفتوح الى كل الحوارات التي جرت سواء في الوطن أو خارجه.

وأكد الحلو أن الفئات التي هتفت وخونت خلال الأيام الماضية كل من يعمل في السلطة الوطنية تريد حرف البوصلة عما يجري في القدس المحتلة وبلدة بيتا والعمل على زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، أن موقف الاتحاد فيما يتعلق بالقدس الشرقية والاستيطان واضح، وهو الرفض القطعي للمشاريع الاستيطانية.

وقال عثمان، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "إن الاتحاد يعمل عبر القنوات السياسية ومن خلال الحوار بين الدول الأعضاء والجانب الإسرائيلي على محاولة وقف هذه السياسة، وضمان ألا يكون هناك تهجير للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية".

وحول عمل الاتحاد الأوروبي من أجل منع تهجير فلسطينيين في القدس الشرقية، قال عثمان: "إن حي الشيخ جراح إحدى تلك المناطق التي يسعى الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون تهجيرها".

وأشار عثمان الى أن الاتحاد على تواصل مستمر مع كل مكونات المجتمع المقدسي، والمجتمع المدني، ومع القيادة الفلسطينية، للاطلاع على ما يجري في حي الشيخ جراح، وفي الأحياء الأخرى، وتحديدا سلوان.

وأوضح عثمان أن موقف الاتحاد الأوروبي مما يحدث في حي الشيخ جراح هو حساس وصعب، ولا يمكن أن يقبل بتهجير السكان الفلسطينيين تحت أي ذريعة، باعتبار هذا الحي قائما على أرض فلسطينية محتلة، وبالتالي حكومة الاحتلال وفق القانون الدولي ملزمة بحمايتهم وليس تهجيرهم.

حركة فتح الاحتلال حالة الفوضى الشارع الفلسطينى المشروع الوطني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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