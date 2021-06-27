سفير مصر في الأردن يلتقي وزير العمل في عمان

لمناقشة أوضاع العمال المصريين..

التقى السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، بحضور المستشار طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالسفارة، حيث تناول اللقاء أوضاع المواطنين المصريين العاملين في الأردن، ومساهمتهم في عدة مجالات اقتصادية وانتاجية، والتأكيد على ما يمثله ذلك من مكون إيجابي في علاقات البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما في إطار الرؤية الاستراتيجية لأولوياتهم وأهدافهم المشتركة، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية منذ قليل.

وركز اللقاء على قرار مجلس الوزراء الأردني الأخير بشأن إتاحة فترة لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة في الأردن التي لا تحمل تصاريح عمل سارية، وذلك لمدة شهرين بدءً من مطلع يوليو القادم، وما تضمنه القرار من إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، وبما يجعله فرصة للعمالة الوافدة لتوفيق أوضاعها والحصول على تصاريح عمل سارية تقنن من وجودها في الأردن وتحفظ حقوقها وتحمي مصالحها.

وأضاف أن فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة التي تم الإعلان عنها ستتيح الفرصة للمواطنين العاملين في الأردن، وانتهت تصاريح عملهم، للحصول على تصاريح عمل جديدة مقابل سداد رسوم العام الجديد فقط ودون أي غرامات عن الفترات الماضية.

وذكر أن السفارة المصرية في عمّان ستقوم خلال الفترة القادمة بتمديد عمل القسم القنصلي لساعات إضافية تسهيلاً على المواطنين المصريين الراغبين في تجديد المستندات والوثائق الخاصة بهم واللازمة لاستصدار تصاريح العمل الجديدة.

قمة مصر والأردن والعراق

وفي سياق منفصل، وصل صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بغداد، حيث صرح المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا، تأتي انعكاسًا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعبًا، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأضاف راضي أن من المقرر كذلك أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء العراقي، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلًا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

وتأتي مشاركة الرئيس في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

كما سيعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً مع شقيقه العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.