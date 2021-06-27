الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة مصر تتصدر محركات البحث باعتبارها "أفضل جامعة يقبل عليها الطلاب"

الدكتورة ياسمين الكاشف
الدكتورة ياسمين الكاشف و خالد الطوخي

أصبحت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تتصدر محركات البحث ومن ضمنها محرك جوجل، باعتبارها  أفضل جامعة يسعى طلاب مصر للالتحاق بها، لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، وذلك بدعم ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تتمتع بعلاقات بحثية وعلمية مع جامعات أوربية عريقة مثل جامعة لندن سكول وجامعة بليموث، وجامعة جنوة الإيطالية وغيرها من الجامعات التي عقدت معها الجامعة بروتوكولات تعاون من أجل تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة للطلاب الملتحقين بالجامعة.

وذكرت الدكتورة ياسمين الكاشف، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أعلنت في وقت سابق عن إتاحة برنامج منح درجتين البكالوريوس لطلاب الثانوية الملتحقين بالجامعة للعام الدراسي 2020-2021، في علوم الإدارة، بالاشتراك مع جامعة بليموث البريطانية، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يهدف لرفع مستوى الطلاب باتباع أساليب علمية حديثة.

وأكدت أمين عام مجلس الأمناء، أن ذلك يأتي في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مواكبة التطور العلمى، وتطوير منظومة التعليم الجامعى، وتأهيل الشباب للمنافسة فى سوق العمل الدولى.

يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تتميز بوجود كليات مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية.

كما تتمتع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمكانة دولية مرموقة بفضل مكتب العلاقات الدولية، وعلى رأسه الدكتورة ياسمين الكاشف مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، وأمين عام مجلس أمناء الجامعة.

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