مستقبل وطن بأسيوط يناقش العراقيل أمام «حياة كريمة» وكيفية حلها

عقدت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط برئاسة محمود معوض نفادي اجتماعا تنظيمياً لأمناء تنظيم الحزب بالمراكز والأقسام، وذلك تحت إشراف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والمهندس ياسر عمر أمين المحافظة.

وحضر الاجتماع الأمناء المساعدين علي مهران عضو مجلس الشيوخ، وعمرو لطفي، وأمين الإسكان والمرافق بالمحافظة أحمد عبدالسلام.

وقال محمود نفادي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة إن الاجتماع ناقش خطط تحديث قاعدة البيانات الوحدات الحزبية والمستويات التنظيمية المختلفة وتصعيد الكوادر المتميزة وتقارير فعاليات شهر يونيو وخطة العمل بالمرحلة المقبلة.

وأشار نفادي إلى تكليفات الأمانة المركزية بحصر جميع المشاكل والعراقيل التي تعيق مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق أقصى استفادة من مشروعات المبادرة لشعب محافظة أسيوط مؤكدا إن المبادرة حدث غير مسبوق وإنجاز يكشف حجم التغيير الهائل في كل أرجاء الريف المصري يبرهن إننا نتجه إلى جمهورية جديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على التعاون مع جميع الجهات التنفيذية والمعنية لضمان تحقيق آكبر استفادة.

وأوضح نفادي إلي ضرورة العمل مع كافة الجهات المعنية لسرعة حصر العراقيل التي تواجه مبادرة الرئاسة “حياة كريمة” وإيجاد حلول عاجلة لها لتوفير مناخ ملائم لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمختلف المراكز والقري بهدف توفير حياة تليق بالمواطن المصري.

وأكد نفادي على ضرورة مناشدة المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

اجتماع مستقبل وطن

اجتماع مستقبل وطن