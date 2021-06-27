«الهدف النموذجي».. حسين الشحات يتصدر «جوجل» بعد الفوز على الترجي

تصدر لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، مؤشرات البحث على محرك البحث "جوجل"، بعد الهدف الذي سجله في المباراة التي جمعت المارد الأحمر والترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس السبت.

وأشاد الجمهور بالهدف الذي سجله "الشحات"، بعد تمريرات سحرية من لاعبو الأهلى انتهت بوضعه للكرة في مرمى معز بن شريفية حارس الترجي، ليعلن وصول المارد الأحمر لنهائي دوري الأبطال الإفريقي بالفوز ذهاباً وإيابًا برباعية دون رد.

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الشحات:

حسين الشحات لاعب كرة قدم، يلعب في مركز خط الوسط، وهو حاليَا في صفوف الأهلي، والذي شارك معه في 90 مباراة حتى الآن بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 20 هدفًا وصنع 16.

وتوج حسين الشحات مع الأهلى ببطولة الدوري الممتاز مرتين، وكأس مصر مرة وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية.

وقع مع نادي مصر المقاصة، وذلك بعد أن أنهى إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق لمدة 5 مواسم في 31 أغسطس 2014، وفي 8 يناير 2018 انتقل إلى نادي العين الإماراتي معارًا لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، ثم قام النادي الإماراتي بإتمام التعاقد بشكل رسمي بعد انقضاء فترة الإعارة حتى يناير 2019، حيث تعاقد معه النادي الأهلي المصري في 6 يناير 2019 لمدة أربع سنوات.