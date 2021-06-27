وزير يابانى يرجح احتمالية عودة الطوارئ فى طوكيو بعد زيادة الإصابات بكورونا

أفاد وزير التنشيط الاقتصادي في اليابان، نيشيمورا ياسوتوشي، والمسئول عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" اليوم الأحد، بإمكانية إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، اعتمادًا على مستويات تفشي العدوى في المستقبل، في العاصمة "طوكيو" ومناطق أخرى تشهد علامات قوية لعودة ظهور إصابات كوفيد-19.

وقال ياسوتوشي- في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم على موقعها الإلكتروني: إذا لزم الأمر، يجب ألا نتردد في إعلان حالة الطوارئ ويجب أن نتحلى بالمرونة بشأن إعلانها في المناطق التي تخضع حاليًا لوضع أشبه بالطوارئ.

وتخضع طوكيو وست محافظات أخرى حاليًا لحالة شبه الطوارئ، مما يسمح لحكام هذه المناطق بفرض قيود مشابهة لتلك التي تم فرضوها بموجب إعلان الطوارئ، ولكنها أقل صرامة.

وحول وضع العدوى في طوكيو، قال ياسوتوشي إن ارتفاع عدد الحالات في العاصمة أصبح ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وأن الحكومة المركزية تحلل التطورات بيقظة عالية بالتعاون مع الخبراء وحكومة العاصمة.

وفي حين أشار ياسوتوشي إلى أن الإصابات بين كبار السن آخذة في التناقص، أكد أن الاتجاه بين الفئات العمرية الأصغر كان عكس ذلك، وقال: إن كيفية احتواء انتشار الفيروس بين الشباب في العشرينات والثلاثينيات من العمر أصبحت مشكلة.



إصابات كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأحد، 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 148 حالة، عما تم تسجيله أمس السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم 108 حالات، وفي الثلاثينات 74 حالة، وفي الأربعينات 68 حالة.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 37 شخصا، دون تغيير عما تم تسجيله أمس السبت، حسب مسئولون بالصحة.

ويبلغ الرقم في مختلف أنحاء البلاد 567، بانخفاض عشر حالات عما تم تسجيله أمس السبت.