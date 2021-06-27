الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية لخطة رصف الطرق الداخلية

مدينة أسوان
مدينة أسوان

استكملت محافظة أسوان جهودها لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية 2020 / 2021، بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة بأطوال 35.5، كم تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التى تخدم أكبر قطاع، من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام الطرق بالمحافظة، بأنه جارى إنهاء الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية، عقب الانتهاء من مشروعات البنية التحتية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعي، حيث يتم ذلك التنسيق بين كافة الجهات لأول مرة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان حتى لا يتم أي أعمال حفر مرة أخرى.

وأشار إلى أنه جارى إنهاء الشوارع الداخلية المتبقية من خطة الرصف وهو الطريق الدائرى الذى يبدأ، من شارع البركة وحتى المستشفى الجامعي بشارع كسر الحجر بطول 1.5 كم ، بجانب إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لطريق خان أسوان تواكباً مع مشروع رصف الطريق بطول ألف متر وبعرض 18 متر باتجاهين.

وأوضح  فتحى، أنه جارى استكمال أعمال الرصف بطريق السادات فور إنهاء مشروع إحلال وتجديد، شبكات مياه الشرب والصرف الصحى حيث تم البدء في المسافة من مديرية التموين وحتى مسجد الرضوانية بطول 500 متر.

وأضاف مدير عام الطرق بمحافظة أسوان، أنه سيتم أيضاً رصف مدخل حى إمتداد العقاد وأيضاً مدخل حى اللوتس من ناحية شارع، نيابة المرور بإجمالى أطوال 400 متر ، بجانب رصف شارع المطار بداية من جامع النصر وحتى جامع المطار بطول 150 مترا.

رفع كفأة شوار مدينة أسوان
رفع كفأة شوار مدينة أسوان
رفع كفأة شوار مدينة أسوان
رفع كفأة شوار مدينة أسوان
رفع كفأة شوار مدينة أسوان
رفع كفأة شوار مدينة أسوان
رفع كفأة شوار مدينة أسوان
رفع كفأة شوار مدينة أسوان
أسوان مشروعات الطريق الدائري محافظ أسوان مشروعات البنية التحتية الطرق الرئيسية

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عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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