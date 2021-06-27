الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تفعيل عمل لجان مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم دور لجان “حياة كريمة” بالمحافظة، وخاصة اللجان الاقتصادية، وذلك استكمالا لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وقال المحافظ إنه استكمالا لأنشطة فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط في تحقيق أهداف الجهاز في خلق فرص عمل وتفعيلا لدور اللجنة الاقتصادية للمبادرة والتي يترأسها جهاز المشروعات، تم تنظيم لقاء تعريفي لأهم المشروعات الاقتصادية بعزبة نزالي الحراجات التابعة لقرية عرب العطيات البحرية بمركز أبنوب.

وأوضح رميح عبد الحسيب، رئيس جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، أن اللقاء تضمن التعريف بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومحاورها ودور اللجنة الاقتصادية بالمبادرة وشرح أهدافها والخدمات المقدمة من أعضائها لأبناء الريف المصري المستهدف بالمبادرة.

 كما تم تقديم عرض لأهم الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات سواء خدمات مالية وإتاحة التمويل أو خدمات غير مالية كما تم التعريف بالقانون 152 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وما يقدمه من تيسيرات ومزايا لاصحاب المشروعات والراغبين في إقامة مشروعات  وما تقدمه الدولة وأجهزتها من دعم لاصحاب المشروعات وتم تقديم عرض لخدمات الجهات الشريكة بلجنة التنمية الاقتصادية ومساهماتهم في تحقيق أهداف اللجنة الاقتصادية للمبادرة.

وخلال اللقاء تم الاستماع لاستفسارات الحضور والإجابة عليها ، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمركز أبنوب وأوجه التطوير للأنشطة القائمة بقرى المركز.

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
جهاز المشروعات
جهاز المشروعات
جهاز المشروعات
جهاز المشروعات
جهاز المشروعات
جهاز المشروعات
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
اسيوط محافظة الاستثمار محافظ أسيوط المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفعيل مشروعات محافظة أسيوط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة المبادرة الرئاسية فرص عمل فرص الاستثمار اللواء عصام سعد

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عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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