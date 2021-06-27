انتظام طلاب الدبلومات الفنية بالقاهرة في سابع أيام الامتحانات

انتظم طلاب امتحانات الدبلومات الفنية في سابع أيام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020\2021، بلجان محافظة القاهرة.

وأكدت غرفة عمليات الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة (التعليم الفني)، أنه لم تقع أي مشاكل معرقلة في اليوم السابع لامتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة القاهرة، اليوم الاحد، واستقبلت كافة الاستفسارات والرد عليها مباشرة، في اليوم السابع لامتحانات الدبلومات الفنية، كما تلقت الشكاوى وتعمل على حلها لحظة بلحظة.

وأعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السابع بمتابعة منه لكافة اللجان التعليمية، مؤكدا التدخل السريع لحل أي عقبات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية الامتحانات.

ويؤدي 742 ألفا و318 طالبا وطالبة بشهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، صباح اليوم، في سابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2020-2021.

وأعلنت لجان امتحانات الدبلومات الفنية، تعليمات أداء الطلاب للامتحانات، حيث وضعت الوزارة إرشادات للطلاب فى مدخل اللجان حذرت فيها الطلاب من مخالفتها، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات إلغاء امتحانات للطالب.

وأوضحت أن الامتحان يلغى فى حالة الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات، ومساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، وإخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، وتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة وأجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك، مشددة على أنه فى هذه الحالات يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد.

وأكدت المديرية، في بيان صحفي، أن الطلاب يؤدون الامتحان وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.

وحرص القائمون على اللجان على قياس درجة حرارة الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية قبل الدخول للجان للتأكد من سلامتهم وتوزيع كمامات عليهم، وتنظيم دخولهم بشكل يضمن وجود مسافات للتباعد الاجتماعي بينهم حفاظا على سلامتهم، والتشديد على الطلاب بالدخول للجان مرتدين الكمامات الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل اللجان بحيث تضم كل لجنة امتحانية 14 طالبًا فقط.

طلاب الدبلومات الفنية

طلاب الدبلومات الفنية