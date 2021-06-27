الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

386 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى طوكيو

كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأحد، 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 148 حالة، عما تم تسجيله أمس السبت، طبقًا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.
وشكل الأشخاص في العشرينيات من عمرهم 108 حالات، وفي الثلاثينيات 74 حالة، وفي الأربعينيات 68 حالة.
ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 37 شخصًا، دون تغيير عما تم تسجيله أمس السبت، حسب مسئولين بالصحة. 

ويبلغ الرقم في مختلف أنحاء البلاد 567، بانخفاض عشر حالات عما تم تسجيله أمس السبت.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.
كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

طوكيو كورونا العاصمة اليابانية اليابان كورونا حول العالم كوفيد- 19

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