الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: نعمل على الانتهاء من مشروعات تطوير الريف المصري

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومى  لتطوير الريف المصرى ضمن الميادرة الرئاسية "حياة كريمة"، طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً والمواصفات القياسية للتنفيذ لتطوير.

وأشار إلى السعي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتقديم مستوى معيشي أفضل لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه مراحل التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالصعيد وتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المواطنين بها.

جاء ذلك خلال لقاءه المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ، والمهندس جهاد حسني مدير إدارة التنفيذ بجهاز تعمير الوادي الجديد وشريف دياب منسق عام مشروع تطوير الريف المصرى بأسيوط وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتنفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي ديروط ومنفلوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتنفيذاً لرؤية مصر2030.

واستعرض مسئولي جهاز تعمير الوادي الجديد ؛ نسب التنفيذ التي وصلت إليها المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركزي ديروط ومنفلوط ضمن المبادرة الرئاسية والذي يقوم الجهاز بتنفيذها والإشراف عليها.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القرى والنجوع التابعة لها للمركزين سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الإقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع مؤكداً على متابعته المستمرة والدورية لنسب الانجاز من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لتلك المشروعات فضلاً عن تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والوحدات القروية بالمرور اليومي عليها للاطمئنان على سير العمل وتذليل أي عقبات قد تقف أمام التنفيذ ، لافتا الى جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات على ارض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل العقبات لنهو المشروعات فى توقيتاتها المحددة ووفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

لقاء وفد جهاز التعمير
لقاء وفد جهاز التعمير
لقاء وفد جهاز التعمير
لقاء وفد جهاز التعمير
لقاء وفد جهاز التعمير
لقاء وفد جهاز التعمير
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وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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